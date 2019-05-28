Madalyaları topladılar
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Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi spor kulübü sporcuları ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Kastamonu'da düzenlenen turnuvada büyük başarıya imza attılar.
Bozüyük
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:36 Kaynak: İHA
ilçesine bağlı Dodurga
beldesi spor kulübü sporcuları ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Kastamonu
'da düzenlenen turnuvada büyük başarıya imza attılar.
Başarılı sporcular 25-26 Mayıs tarihlerinde Kastamonu ilinde yapılan 19 Mayıs
İller Arası Gençlik Turnuvasına 16 sporcu ile katıldı. Turnuva sonunda sporcular 3 altın, 7 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla Minik Erkek Takımı 12 il ve 480 sporcunun katıldığı turnuvayi 1. sırada tamamladı.
Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna
, başarılı sporcuları tebrik ederek kutladı. Başkan Tuna, "Sporcularımız ile birlikte Gökalp ve Hanife
hocalarımızı tebrik ederim. Her geçen gün yeni başarılarla dolu yeni hikayeler yazmaya devam ediyorlar. Allah'ın izniyle bizler desteklemeye devam ettikçe eminim ki sporcularımız da yeni başarılara koşacaklar" dedi. - BİLECİK
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