Son Dakika Haberleri: Maden işçileri açlık grevine başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Maden işçileri açlık grevine başladı

1 saat önce

Maden işçileri açlık grevine başladıAMASYA - Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde faaliyet gösteren maden ocağında çalışan işçiler, kuruluşun kapatılması ve işsiz kaldıkları iddiasıyla maden ocağında açlık grevine başladı.

Maden işçileri açlık grevine başladı, System.String[]

Maden işçileri açlık grevine başladı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde faaliyet gösteren maden ocağında çalışan işçiler, kuruluşun kapatılması ve işsiz kaldıkları iddiasıyla maden ocağında açlık grevine başladı.

İşletme önünde toplanan ve eylem yapan 253 işçiden 50'si yazdıkları dilekçeleri yetkililere bırakarak ocağa indi, açlık grevine başladı ve eylemlerine sorunları çözülünceye kadar yer altında devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, maden işletmesinin sözleşmesinin iptal edildiğini ve burada çalışan bütün işçilerin işsiz kaldığını söyledi. Güven, "Bu işletme 2013 yılında rödovans karşılığında verildi. Biz eylem yapıp maaş almaktan öte bu işin çözülmesini istiyoruz. Bize yapacağınız iyilik, bir maaş ödemek, iki maaş ödemek veya bizim eylemimize son verdirmek değil, bu işi çözün biz de rahat edelim siz de rahat edin. Sözleşme iptal olduğu için buradaki 253 kişi de işsiz kalıyor. Biz 1 aydır uğraşıyoruz. Her noktaya en az 10 kere gittik. Hiçbir yerden net olarak siz şurada çalışacaksınız, işiniz şu, sosyal haklarınız şu denmedi. Bizim geriye dönük tazminatlarımız kimse tarafından net olarak belirtilmedi. Hep yuvarlak bir çember içerisinde anlatıldı. Bugün itibariyle gerçek şu bugün itibarıyla buradaki 253 kişi işsiz. Okullar açıldı, sabah bütün herkes çocuklarının elinden tuttu okula gitti. Oysa biz buraya eyleme geldik. Bizim ailemizin çocuklarımızın bildiği bir gerçek var, yarın bu insanlar işsiz" dedi.

12 yıldır Yeni Çeltek'te çalışan Rıdvan Yavuz da, "Yer altındaki arkadaşlar çıkana kadar, açlık grevi sona erdirilene kadar, bizim için olumlu bir şeklide sona erdirilene kadar biz de burada arkadaşlarımızın yanında sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

253 maden işçisi eyleme istediklerini alana kadar devam edeceklerini belirterek, 50 kişilik maden işçisi grubu yer altında açlık grevine başladı.

Merzifon, Maden, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti önerdi: Yenikapı'daki araçlar ve İBB'den çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor
Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım hamlesi Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 00:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maden işçileri açlık grevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]