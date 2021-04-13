Maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik proje hayata geçiyor - Son Dakika

Maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik proje hayata geçiyor

13.04.2021 16:15
Maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik proje hayata geçiyor, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülecek ve saha çalışmaları Zonguldak'ta gerçekleşecek olan, "Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin...

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülecek ve saha çalışmaları Zonguldak'ta gerçekleşecek olan, "Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi" hayata geçiyor.

Proje ekibi, bu kapsamda Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile görüştü.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Program Direktörü Doç. Dr. İdil Işık, Proje Direktörü Dr. Şafak Öz Aktepe ve Proje Koordinatörü Uzman Psikolog Esin Çetin Özbudak'tan oluşan proje ekibi, İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Atınç Kayınova ile birlikte GMİS'e gerçekleştirdikleri ziyarette proje hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. İdil Işık, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı" bileşeni altındaki "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında "Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi"ni hayata geçireceklerini söyledi.

Projenin saha çalışmalarının Zonguldak'ta yürütüleceğini belirten Işık, Zonguldak'ta kamu kurumlarını, madencilik sektörünün temsilcilerini, madenler ve projeyle ilgili diğer kişi ve kurumları ziyaret edeceklerini belirtti. - ZONGULDAK

Maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik proje hayata geçiyor
Maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik proje hayata geçiyor
Maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik proje hayata geçiyor
Maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik proje hayata geçiyor

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Zonguldak, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik proje hayata geçiyor - Son Dakika


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