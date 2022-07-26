Magandalar yine işbaşında - Son Dakika
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Magandalar yine işbaşında

26.07.2022 14:19
Magandalar yine işbaşında

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalar gerçekleştirdiği Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı içerisinde yer alan binaya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalar gerçekleştirdiği Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı içerisinde yer alan binaya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Eskişehir'in önemli simgelerinden biri olan ve ismi Eskişehirliler tarafından verilen Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı magandaların hedefi oldu. Tepebaşı Belediyesi'ne devri gerçekleşen parkın içerisinde yer alan binanın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerinde, kent halkının ödemiş vergileri ile hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesine seyirci kalınamayacağını belirtti. Yetkililer tarafından güvenlik güçlerine bilgi verilerek yasal süreç başlatıldı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Çayır tırtılı, bu kez de Eskişehir'de ayçiçeği tarlarına zarar verdi Çayır tırtılı, bu kez de Eskişehir'de ayçiçeği tarlarına zarar verdi
Kaynak: İHA

Vecihi Hürkuş, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Magandalar yine işbaşında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Magandalar yine işbaşında - Son Dakika
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