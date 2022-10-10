Mahmut Tanal, Kendisine Hakaret Eden AKP'li Vekilin Danışmanını TBMM Başkanlığı'na Şikayet Etti - Son Dakika
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Mahmut Tanal, Kendisine Hakaret Eden AKP'li Vekilin Danışmanını TBMM Başkanlığı'na Şikayet Etti

10.10.2022 15:41
Mahmut Tanal, Kendisine Hakaret Eden AKP'li Vekilin Danışmanını TBMM Başkanlığı'na Şikayet Etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Van Edremit Belediyesi’yle ilgili açıklamalarından dolayı kendisine Twitter’dan hakaret eden AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın danışmanı Erol Baykara’yı TBMM Başkanlığı’na şikayet etti. Tanal, Arvas’a da “TBMM’de çalışan danışmanını bana karşı trol olarak kullanmaya utanmıyor musun?” diye tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Van Edremit Belediyesi'yle ilgili açıklamalarından dolayı kendisine Twitter'dan hakaret eden AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın danışmanı Erol Baykara'yı TBMM Başkanlığı'na şikayet etti. Tanal, Arvas'a da "TBMM'de çalışan danışmanını bana karşı trol olarak kullanmaya utanmıyor musun?" diye tepki gösterdi.

AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın TBMM'de görevli danışmanı Erol Baykara, Twitter hesabı üzerinden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a hakaret etti. Arvas'ı Twitter'dan etiketleyen Tanal, "AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seni vekil yapan Van halkının sorunlarıyla ilgilenmiyorsun. Van için çözüm üretmiyorsun. Ben ise CHP Milletvekili olarak Van'ın sorunlarını Meclis kürsüsünden dile getirdim. Van'daki kurumların ve belediyelerin yanlışlarından, yapılan usulsüzlüklerden, yandaşa peşkeşten bahsettim. Karşımda Meclis kürsüsüne çıkıp bana cevap vermedin. Van Milletvekili sıfatıyla kendin yaptığım açıklamaya cevap vermek yerine TBMM'de çalışan danışmanını bana karşı trol olarak kullanmaya utanmıyor musun?" dedi.

TANAL, AKP'Lİ DANIŞMANI TBMM BAŞKANLIĞI'NA ŞİKAYET ETTİ

Tanal, Twitter'daki 4 ayrı paylaşımında kendisine hakaret eden Arvas'ın Meclis'teki birinci danışmanı Erol Baykara'yı TBMM Başkanlığı'na şikayet ederek, idari işlem ve soruşturma başlatılmasını istedi.

Tanal, şikayet dilekçesinde; Milletvekilleri Hizmetleri Başkanlığı'nda birinci danışman olarak görev yapan Erol Baykara'nın, danışmanlıkta iş akdinin kurulması esnasında imzalamış olduğu TBMM Personel Hizmet Sözleşmesi'ne aykırı davrandığına dikkat çekti.

Hizmet Sözleşmesi'nin "Siyasi faaliyet yasağı" başlıklı "İlgili, herhangi bir siyasi partiye üye olamaz ve siyasi faaliyetlerde bulunamaz" hükmünü düzenleyen 13. maddesi ile "Demeç verme ve yayın yasağı" başlıklı 14. maddesini hatırlatan Tanal, "Erol Baykara isimli şahsın gerek Twitter hesabında yazılan açıklamalar gerek şahsıma ait tweeti alıntılayarak hakaret söylemi içeren paylaşımından anlaşılacağı üzere, açıklanan madde hükümlerine aykırı davrandığı aşikardır" dedi.

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Kaynak: ANKA

Mahmut Tanal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Tanal, Kendisine Hakaret Eden AKP'li Vekilin Danışmanını TBMM Başkanlığı'na Şikayet Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Tanal, Kendisine Hakaret Eden AKP'li Vekilin Danışmanını TBMM Başkanlığı'na Şikayet Etti - Son Dakika
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