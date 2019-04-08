Mahsur Yavaş: "Yarın Sabahtan İtibaren Görevimizin Başında Olacağız"

Mahsur Yavaş: "Yarın sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız" Ankara için Yavaş dönemi resmen başladıANKARA - Ankara Adliye Binası konferans salonunda mazbatasını alan Mansur Yavaş'ın buradan sonraki ilk durağı Ankara Büyükşehir Belediye binası oldu.

Mahsur Yavaş: "Yarın sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız"

Ankara için Yavaş dönemi resmen başladı



ANKARA - Ankara Adliye Binası konferans salonunda mazbatasını alan Mansur Yavaş'ın buradan sonraki ilk durağı Ankara Büyükşehir Belediye binası oldu. Geçtiğimiz dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna'dan görevi alan Mansur Yavaş, "Ankarayı Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal'in başkenti olarak dünya başkentleriyle yarışır bir şehir yapmak için ortak akılla Ankara'yı yönetmeye başlıyoruz" dedi.

İl seçim kurullarının Ankara için yeniden sayım talebini reddetmesi üzerine Mansur Yavaş'a mazbatası verildi. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye binasına gelerek Mustafa Tuna'dan görevi devralan Mansur Yavaş, Ankara'da yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Görev teslim sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığı hizmetlerin farkındayız. Biz, kendisini Sincan'da yaptığı hizmetlerden beri takip ediyoruz. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra çok iyi işler yaptı. Herkese hizmet etti ve adaletli oldu. Biz kendisinin değerli tecrübelerinden yararlanacağız. Ayrıca, kendisinden görevi teslim almak beni çok memnun etti" dedi.

2014'de görev başına gelen Ankara Büyükşehir Belediye eski dönem Başkanı Mustafa Tuna, Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle ilgili, "Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Mesai arkadaşlarımızın hiçbiri tedirgin olmasın"

Mustafa Tuna'yı yolcu ettikten sonra makamına yeniden çıkan Yavaş, "Az önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'dan görevi devralmış bulunuyorum. Şu an itibariyle göreve başlamış bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra Ankaramız için gece gündüz demeden çalışmaya başlayacağız. Bugünkü programımız içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret edip huzuruna çıkacağız ve oradan yürüyerek belediyenin önüne geleceğiz. İnşallah yarın sabahtan itibaren işimizin başında olacağız. Mesai arkadaşlarımızın hiçbirinin tedirgin olmasına gerek yok. Seçim çalışması sırasında söylediğim 6 milyon insandan nasıl vergi alıyorsak, oyu kimin kullandığına bakmıyorsak hizmet götürürken yine aynı şekilde oy versin vermesin tüm Ankaralıyı kucaklayarak herkesin belediye başkanı oluyoruz. Geçmişte söylenenler geçmişte kalmıştır. Biz bundan sonra hep önümüze bakacağız ve verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmeye çalışacağız. Ankarayı Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal'in başkenti olarak dünya başkentleriyle yarışır bir şehir yapmak için ortak akılla Ankara'yı yönetmeye başlıyoruz" şeklinde konuştu.

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