Son Dakika Haberleri: Makü Öğrencileri "İrem İçin" Tek Vücut Oldu

Makü Öğrencileri "İrem İçin" Tek Vücut Oldu

11 saat önce

MAKÜ öğrencileri "İrem için" tek vücut olduBURDUR - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde mide kanseri teşhisi konulan 18 yaşındaki Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi İrem Ayvalı için bu kez Burdur'da sürpriz moral etkinliği düzenlendi.

MAKÜ öğrencileri "İrem için" tek vücut oldu

BURDUR - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde mide kanseri teşhisi konulan 18 yaşındaki Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi İrem Ayvalı için bu kez Burdur'da sürpriz moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından 'Senden Daha Güzel' isimli şarkıyla karşılanan genç kıza, sanatçılar Haluk Levent ve Yusuf Güney tarafından gönderilen video mesajlar da izletildi.
Geçtiğimiz Eylül ayında SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vücudunda tümör tespit edildikten sonra midesinde delik ve mide kanseri teşhisi konulan Özel Ahsem Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki İrem Ayvalı için Burdur Gençlik Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından sürpriz moral etkinliği düzenlendi.
Tedavisi süren Ayvalı, "Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım. İnşallah, hastalığı yeneceğim. Herkes güçlü dursun, hiç kimse pes etmesin" dedi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu öncülüğünde 'Gelecek güzel günlere emanet' sloganıyla düzenlenen geceye, üniversite bünyesindeki bütün topluluklardan öğrenciler katıldı. Geceye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, MAKÜ Rektör Danışmanı öğretim görevlisi Dr. Mustafa Kılınç, İrem Ayvalı'nın yakınları ve ailesi de yer aldı.
MAKÜ Konferans Salonu önünde İrem için havaya yüzlerce Umut Balonu bırakıldı. Moral gecesinde İrem'e topluluk temsilcileri tarafından hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:07 Kaynak: İHA

Meslek Lisesi, Burdur, Ayvalı, Yerel
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