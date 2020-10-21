Malatya'da 118 proje tamamlandı - Son Dakika

Malatya'da 118 proje tamamlandı

21.10.2020 16:43
Malatya'da 118 proje tamamlandı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşen 4. Dönem il koordinasyon kurulu toplantısında kentteki yatırımlar masaya yatırıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşen 4. Dönem il koordinasyon kurulu toplantısında kentteki yatırımlar masaya yatırıldı. Toplantıda 118 projenin tamamlandığı açıklanırken, 86 projeye ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanılamadığı belirtildi.

Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşen 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, İlçe belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile daire müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Baruş, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına değinerek kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan sayıda personelin de enfekte olduğunu ve bu durumunda çalışma ortamlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Korona virüse karşı açıklanan tedbirlerin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Baruş, bu yılın 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımların genel değerlendirmesini yapacaklarını ifade etti. 2020 yılı yatırım programında toplam 542 projenin yer aldığını ve bunlardan 364'ünün kamu, kurum ve kuruluşlarınca uygulandığını kaydeden Baruş, belediyeler tarafından ise yürütülen yatırım projesi sayısının 178 olduğunu açıkladı. 2020 yılında 781 milyon 531 bin TL Malatya'ya ödenek geldiğini ve bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yatırımların 525 milyon 600 bin TL olduğunu ifade eden Vali Baruş, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 67 olduğunu söyledi. Belediyelerin ise bu yılki ödeneklerinin 606 milyon 923 bin TL, harcanan paranın ise 294 milyon 296 bin TL olduğunu belirten Baruş, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 31 olduğunu belirtti. Malatya'da 2020 yılı toplam proje sayısının 542 olduğunu açıklayan Baruş, toplam proje tutarının ise 6 milyar 317 milyon 134 bin TL tuttuğunu dile getirdi. Bu yıl ayrılan ödeneğin 1 milyar 388 milyon 455 bin TL olduğunu belirten Vali Baruş, harcanan paranın ise 819 milyon 897 bin TL olarak belirlendiğini ifade etti. Buna göre nakdi gerçekleşme oranının yüzde 47 olduğunu da açıklayan Baruş, 2020 yılında genel olarak projelerin 118'nin tamamlandığını, 255'inin halen devam ettiğini 74'ünün ise ihale aşamasında olduğunu dile getirdi. 9 projenin tasfiye edildiğini açıklayan Baruş, 86 projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamadığını da sözlerine ekledi.

Vali Baruş'un konuşmalarının ardından sırasıyla söz alan kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri kendi yatırımları ile ilgili güncel bilgileri paylaştılar. - MALATYA

Malatya'da 118 proje tamamlandı
Malatya'da 118 proje tamamlandı
Malatya'da 118 proje tamamlandı
Malatya'da 118 proje tamamlandı

Türk Lirası, Malatya, Aydın, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da 118 proje tamamlandı - Son Dakika

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