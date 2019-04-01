Son Dakika Haberleri: Malatya'da İlçe Belediyelerde Sayımlar Tamamlandı

Malatya'da İlçe Belediyelerde Sayımlar Tamamlandı

58 dakika önce

31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde Malatya'da 13 ilçede kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 8, CHP 3, MHP 1 ve Bağımsız aday 1 belediye kazandı.

Malatya'da İlçe Belediyelerde Sayımlar Tamamlandı, System.String[]
31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde Malatya'da 13 ilçede kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 8, CHP 3, MHP 1 ve Bağımsız aday 1 belediye kazandı.

562 bin 216 kayıtlı seçmenin bulunduğu Malatya'da, resmi olmayan rakamlara göre 455 bine yakın seçmen sandık başına gitti. Büyükşehir Belediyesinde Cumhur İttifakının adayı olanak Parti Adayı Selahattin Gürkan oyların yüzde 69'una yakını alarak seçimleri kazanırken 13 ilçede de sayımların tamamlandığı öğrenildi.

Merkez ilçelerden olan Battalgazi ilçesinde AK Parti'nin Cumhur ittifakı adayı Osman Güder yüzde 70 oy oranı ile ipi göğüslerken bir diğer merkez ilçe olan Yeşilyurt'ta yine Cumhur ittifakının AK Partili adayı Mehmet Çınar yüzde 64'e yakın bir oy ile seçimi kazanan taraf oldu.

Kentin diğer ilçelerinde de YSK'nın resmi olmayan sonuçlarına göre kazanan isimler belli oldu. AK Parti Pütürge, Doğanyol, Kale, Darende, Doğanşehir ve Yazıhan'da kazanırken Kuluncak ilçesinde de yine MHP'nin cumhur ittifakı adayı seçimi kazanan isim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ise Arguvan ve Hekimhan'da başkanlıklarını korumanın yanı sıra bir dönem önce AK Parti'de olan Arapgir ilçesini de kazandı. Akçadağ ilçesinde ise AK Parti'den istifa ederek bağımsız aday olan Ali Kazgan'ın kesin olmayan sonuçlara göre, en yakın rakibi CHP'nin adayı Mustafa Korkmaz'dan 266 oy farkla ipi göğüsleyen taraf olduğu öğrenildi.

Öte yandan seçimlerin çekişmeli geçtiği ilçelerden biri olan Darende'de seçimi az bir oy farkıyla kaybeden BBP'nin ilçe seçim kuruluna itiraz ettiği ve oyların yeniden sayıldığı gelen bilgiler arasında. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: İHA

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Malatya, Politika
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