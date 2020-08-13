Malatya'da kayısı çekirdeğinin "Güvenli Bitki Listesi"ne alınması sevinci - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, tescil için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulunduklarını hatırlattı.

Kayısı çekirdeğinden Malatya'nın 18-20 milyon dolar gelir elde ettiğini ve kayısı çekirdeğinin güvenli bitki listesinde yer almasının kent ekonomisi için önemli olduğunu kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

"Kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesini talep ettik. Başvurumuz, haziran ayındaki 'Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu' toplantısında değerlendirildi. Daha sonra yapılan değerlendirme sonucu bir rapor hazırlandı. 'Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu', Gıda ve Kontrol Güvenliği Genel Müdürlüğüne, kayısı çekirdeğinin Güvenli Bitki Listesi'ne alınmasına onay verdi. Güvenli Bitki Listesi 28 Temmuz'da güncellendi ve kayısı çekirdeğinin bu listeye Pozitif (P) olarak kaydedilmesine karar verildi."

Özcan, bu yıl içinde Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımına kararı vermesi, Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nun tamamlanması ve kayısı çekirdeğinin Güvenli Bitki Listesi'ne girmesinin kayısı üreticisinin sosyo-ekonomik kalkınması yolunda elde edilen kazanımlar olduğunu belirtti.

Borsa Başkanı Özcan, kayısı çekirdeğinin Güvenli Bitki Listesi'nde yer almasında desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz'a teşekkür etti.