Son Dakika Haberleri: Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi

38 dakika önce

Malatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildiMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eşkalleri belirlenen şüphelilerin aracını Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen ve papirüs kağıdına yazılan 53 sayfalık el yazması ele geçirildi.

Kitabı muhafaza altına alan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı
Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Son Dakika: Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:41:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]