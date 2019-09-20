Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi
38 dakika önce
Malatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildiMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
Malatya'da Mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eşkalleri belirlenen şüphelilerin aracını Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen ve papirüs kağıdına yazılan 53 sayfalık el yazması ele geçirildi.
Kitabı muhafaza altına alan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika: Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Son Dakika: Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor