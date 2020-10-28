Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi

28.10.2020 07:57
Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbaharat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında Bitlis'ten İstanbul'a giden yolcu minibüsünde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katıldığı aramada, minibüste peynir bidonlarının içine gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili M.İ ve F.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Narkotik, Malatya, Elazığ, Eroin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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