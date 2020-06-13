Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı- Yeniden - Son Dakika

Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı- Yeniden

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas yönünden gelen kağıt yüklü tren ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki trenin vagonları ray çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, kurtarma ve güvenlik güçleri sevk edildi. Trenlerde görevli Sami Atalay, Trenlerde görevli Sami Atalay, Yılmaz Güneş İbrahim Halil Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, sıkıştıkları lokomotiflerden AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Mahmut Kaya 'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Ulutaş 'a ulaşmak için de çalışmaların sürüğü bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri kazanın nedenini araştırırken, iş makineleri de raydan çıkarak devrilen vagonları kaldırmak için çalışma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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