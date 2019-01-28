Son Dakika Haberleri: Malatya İtfaiyesine 4 Yeni Araç

Malatya İtfaiyesine 4 Yeni Araç

7 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 4 yeni araç alındı.

Malatya İtfaiyesine 4 Yeni Araç, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 4 yeni araç alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangınlara daha hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla, yeni araçlarla filosunu güçlendiren itfaiyeye 4 yeni araç alımı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, belediye binası önünde düzenlenen tanıtım törenindeki konuşmada, itfaiye personellerinin vatandaşların can ve mal güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirtti.

Bir teşkilatın gücünün araç ve ekipmanlarıyla direk bağlantılı olduğuna dikkat çeken Polat, araç ve ekipman konusunda eksik olunması durumunda müdahalelerde sıkıntıların olabileceğini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını yenilediklerini ve standartlarını arttırdıklarını anlatan Polat, şunları ifade etti:

"Filomuza eklediğimiz bu 4 araç tamamen yerli üretim olup, 2 tanesi merdivenli, 2 tanesi de çift kabin arazözlüdür. Yaklaşık 5 ton su kapasiteli araçlar, çift kabinli olmaları nedeniyle olay yerine daha fazla personelle müdahale imkanı sağlamaktadır. Filomuza dahil ettiğimiz bu 4 araçla birlikte araç sayımızı 58'e çıkardık. Dileğimiz bu araçlara ihtiyaç olacak bir durum yaşanmaması. Ama ihtiyaç olduğu zaman da dakik ve hızlı bir şekilde müdahale etmektir. İtfaiye teşkilatında çalışan bütün kardeşlerimi bir kez daha kutluyor, hayırlı vazifeler diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Abdullah Hacı, İtfaiye, Malatya, Ekonomi
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