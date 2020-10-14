MalatyaPark AVM'ye TSE'den güvenli hizmet belgesi - Son Dakika

MalatyaPark AVM'ye TSE'den güvenli hizmet belgesi

14.10.2020 15:02
MalatyaPark AVM'ye TSE'den güvenli hizmet belgesi, System.String[]

Malatya'nın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi MalatyaPark AVM, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı'nın şartlarını kusursuzca yerine getirmesi ile Malatya'nın TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne sahip ilk ve...

Malatya'nın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi MalatyaPark AVM, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı'nın şartlarını kusursuzca yerine getirmesi ile Malatya'nın TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne sahip ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.

Yönetimi ESAS Gayrımenkul tarafından yapılan, normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte yeniden kapılarını açan MalatyaPark, Malatya'nın TSE tarafından verilen Güvenli Alışveriş Sertifikası'nı alan ilk AVM oldu.

Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, kalite, hizmet, ortak alanlarının temizliği, standardizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştiren MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandı.

"Kurallara harfiyen uyuluyor"

AVM yönetiminden yapılan açıklamada, TSE denetimlerini başarıyla tamamlayarak Malatya'da güvenli alışverişin merkezi olduklarının da tescillemiş olduğunu belirtilerek, pandeminin başladığı ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Malatya Valiliği Hıfzısıhha Kurulu'nun belirlediği tüm hijyen tedbirlerinin büyük bir hassasiyetle yerine getirildiği dile getirildi.

Resmi düzenlemelere ek olarak ilave önlemlerin de alındığının belirtildiği açıklamada, ziyaretçilerin ve merkez çalışanlarının sağlığına maksimum özen gösterildiği belirtildi. AVM ziyaretçilerine hijyenik ve güvenli bir ortam sunma adına iklimlendirmede yüzde 100 taze havalandırmanın kullanıldığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"İklimlendirme cihazları, taze hava girişi sağlayan klima santrallerinin değişimi ve dezenfeksiyonu ile yüzde 100 taze hava 24 saat korunmakta, ziyaretçiler sağlıklı nefes almaktadır. AVM girişlerinde temassız ateş ölçüm cihazları ile ölçümler yapılmaktadır. AVM içerisindeki anlık kişi sayısı takip edilerek kapasite sınırını aşmayacak sayıda kişinin aynı anda AVM içerisinde olması sağlanmaktadır. AVM girişlerinde özel güvenlik personelleri, ziyaretçilerin doğru biçimde maske kullanımıyla girmelerini sağlamaktadır. Merkezimizde çok sayıda görsel uygulamayla alınan önlemler anlatılarak, ziyaretçilere hatırlatmalar yapılmaktadır. Bölgemizin en büyük yeme içme alanında masa kapasitesi düşürülerek güvenli ve ferah bir atmosferde sosyal mesafe korunması sağlanmıştır. Aynı anda 4 ayrı AVM ziyaretçi giriş kapısı ve 3 ayrı alandaki otopark seçeneği ile ziyaretçi giriş dağılımının belli noktalarda birikmeden sosyal mesafeye uygun olarak gerçeklemesi sağlanmaktadır. Lavabolarda temassız sıvı sabunluk ve kağıt havluluklar konumlandırılarak ziyaretçilerin hiçbir noktaya temas etmeden hijyen koruması sağlanmaktadır."

"Nano-Clean uygulaması düzenli aralıklarla yapılıyor"

Aynı açıklamada nano-clean uygulamasının düzenli yapıldığını belirtilirek, "Yemek katında istisnasız her kullanım sonrasında masa ve sandalyeler hijyen takımı tarafından dezenfekte edilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilmektedir. Ortak dolaşım alanlarında uzun süreli dezenfeksiyon koruması sağlayan "Nano-Clean" uygulaması da düzenli aralıklarla yapılmaktadır. AVM içerisinde konumlandırılan çok sayıdaki maske atık noktalarıyla kullanılmış maske ve eldivenlerin tıbbi atık işlemine tabi tutulması sağlanmaktadır. AVM içerisindeki ortak dolaşım alanlarında 20 ayrı noktada ücretsiz ve temassız dezenfektan ünitesiyle "adım başı" hijyen koruması sağlanabilmektedir. AVM'deki tüm mağazalar da kendi sektör kategorilerine özel oluşturulan yönergeleri eksiksiz şekilde uygulayarak en üst seviye hijyen tedbirleri ile hizmet vermektedir. Yapılan tüm resmi denetimlerden eksiksiz olarak tam puan alan, uyguladığı üst düzey önlemleri ile hijyen, güven ve konforu ziyaretçilerine sunarak TSE Güvenli Hizmet Belgesiyle tescillenen MalatyaPark AVM, bu alanda da bölgesine öncülük etmeye devam ediyor." - MALATYA

MalatyaPark AVM'ye TSE'den güvenli hizmet belgesi
MalatyaPark AVM'ye TSE'den güvenli hizmet belgesi

Türk Standartları Enstitüsü, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Koronavirüs, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MalatyaPark AVM'ye TSE'den güvenli hizmet belgesi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

12.5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker'in ailesi isyan etti: Oğlum zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı Kahramanmaraş'ta yaşlı çifti takozla öldürdükten sonra yakan 'Binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Son Dakika! AYM Üyesinin Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil         
14:35
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında ciddi artış yaşanmazsa üniversitelerde yüz yüze eğitim gündeme gelebilir Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında ciddi artış yaşanmazsa üniversitelerde yüz yüze eğitim gündeme gelebilir         
10:57
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 15:17:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MalatyaPark AVM'ye TSE'den güvenli hizmet belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei