Malkara\'da Taşımalı Eğitime Ara

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Malkara Kaymakamlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrenciler için ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ