Malkara ve Şarköy'de Eğitime Ara

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.