Maltepe'de asker eğlencesi savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de asker eğlencesi savaş alanına döndü

06.08.2022 23:59
Maltepe'de asker eğlencesi savaş alanına döndü

Maltepe'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü.

Maltepe'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen asker eğlencesinde toplanan gençler mahalleyi birbirine kattı. İddiaya göre, elli atmış kişilik grup yüksek sesle müzik dinlerken mahalle sakinleri gürültüden rahatsız oldu. Uyarılara rağmen eğlenmeye devam eden gençler uyarılara aldırış etmedi. Mahalle sakinleri daha sonra aşağıya inerek gurubu tekrar uyarmaya çalıştı. Sözlü ve fiziksel temas yaşanırken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipler geldi. Ekiplerin gelmesiyle grup ve mahalle sakinleri arasındaki arbedeyi dağıttı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
MALTEPE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ MALTEPE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Maltepe'de şüpheli ölüm Maltepe'de şüpheli ölüm
Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de asker eğlencesi savaş alanına döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:50 Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi
23:11 DP'li milletvekilli Enginyurt ve gazeteci Şimşek canlı yayında birbirlerine girdi!
22:47 Bu nasıl vicdansızlık! Meksika'da yaşlı bir kadın kutuya konup ölüme terk edildi
22:42 PKK/PYD'nin Cerablus planı bozuldu! Hain saldırı EGM İstihbarat ekipleri tarafından önlendi
22:36 Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor
22:23 İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın "Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok" sözlerine Bakan Soylu'nun açıklamalarıyla cevap verdi
22:03 Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş
21:55 Erdoğan-Putin görüşmesi Batı ülkelerini gerdi: Türkiye'ye karşı harekete geçilebilir
21:42 Galatasaray, Dries Mertens transferini KAP'a bildirdi
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 23:59:09. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de asker eğlencesi savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement