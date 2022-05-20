Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

20.05.2022 13:11

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Bedirhan A. idaresindeki 34 ECJ 571 plakalı hafif ticari araç, Maltepe Sancaktepe bağlantı yolunda ilerlerken, Maltepe Cezaevi sapağında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

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MALTEPE'DE ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI MALTEPE'DE ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Kaynak: AA

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