Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

23.07.2022 16:25
Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Maltepe'de E-5 karayolunda 3 otomobilin çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Maltepe'de E-5 karayolunda 3 otomobilin çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maltepe'de E-5 karayolu Gülsuyu köprüsü mevkiinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Citroen markalı 16 DM 220 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Veysi Murat Durmaz, iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek Skoda markalı 60 ABV 035 plakalı otomobile çarptı, ardından Fiat markalı 41 AE 460 plakalı otomobile çarparak durdu. 3 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada, 60 ABV 035 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri iki yaralıyı da ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Sürücü Veysi Murat Durmaz olay yerindeki polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Murat Durmaz, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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