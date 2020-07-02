Mamak'ta düğün salonları yeni normale hazır - Son Dakika

Mamak'ta düğün salonları yeni normale hazır

Korona virüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyen düğün salonları, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açtı.

Korona virüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyen düğün salonları, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açtı.

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İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yeni normalleşme kuralları kapsamında düğün salonlarında hazırlıklar tamamlanırken, korona virüsle mücadelesine aralıksız devam eden Mamak Belediyesi de tedbiri elden bırakmayarak Mamak'ta faaliyet gösteren düğün salonlarını dezenfekte etti. Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, özel solüsyonlu dezenfektanlarla en ince detaylara kadar düğün salonları elden geçirdi. Belediye zabıta ekipleri de ilçede bulunan düğün salonlarına alınması gereken önlemleri tebliğ etti. Masa ve sandalye aralarındaki mesafeler kontrol edilerek broşürler yapıştırıldı.


Belediye olarak halk sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, tüm bakanlık ve kurumlarımızın çalışma ve planlamaları doğrultusunda Mamak Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızın ortak kullandıkları tüm alanlarda; kamu kurumlarında, camilere, parklardan okullara, düğün salonlarına kadar her alanda dezenfektan çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yetkili kurumlarımızın bilgilendirmelerine, yetkililerce önerilen kişisel temizlik, dezenfeksiyon ve sağlık konularına uymalarıdır. Bizler devletimizi tüm ilgili kurumları gibi 24 saat halkımızın sağlığı ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde davranarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu süreçleri de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum" dedi.


Misafirler ateşleri ölçülerek alınacak


Düğünlerin yapılacağı mekanlar, işletmecileri tarafından korona virüs önlemlerine göre düzenlenecek, misafir kapasitesi belirlenecek ve alanın her noktasında sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik uyarıcı işaretler bulunacak. Düğün salonuna gelen tüm misafirlerin girişlerde ateşleri ölçülecek, 38 dereceden yüksek olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Ateş ölçen personel de tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Salonun ortak kullanım alanlarında el antiseptiği ya da dezenfektan bulundurulacak.


Maske, korona sonrası düğünlerin de vazgeçilmez aksesuarı olacak. Salona girilmeden önce takılacak maskeler düğün boyunca çıkarılmayacak, buna gelin ve damat da dahil olacak. Maskenin zorunlu olacağı düğünlerin tüm fotoğrafları da doğal olarak maskeli olacak. Düğünlerde karşılama, takı merasimi ve uğurlama sırasında tokalaşma ve sarılma da yasaklar arasında. Takı merasimi de salonun uygun bir yerine konulacak sandıkta yapılacak. Hiçbir suretle misafirler arasında sosyal mesafe kuralı çiğnenmeyecek.


Düğünlerde oynamak da yasak


Korona sonrası düğünlerin belki de en dikkat çekici olanı oynamak yasak olacak. Alınan karara göre kişiler arasında temasa neden olabilecek oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak. Bu kuraldan yalnızca gelin ve damat muaf tutulacak, misafirler için dinlemeye yönelik müzik yayını yapılacak. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Koronavirüs, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ta düğün salonları yeni normale hazır - Son Dakika

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