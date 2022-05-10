Mamuşa Belediye Başkanı Krasniç'ten Başkan Köleoğlu'na ziyaret - Son Dakika

23. Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerine davetli olarak Kumluca ilçesine gelen Kosova'nın Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Krasniç, ziyarette, güzel bir etkinlikte Kumluca'da olmaktan ve bu güzel kültürü tanımaktan mutlu olduğunu söyledi.

Uluslararası festival düzeyinde olan Kumluca Tarım ve Seracılık Festivaline Kosava'daki tek Türk belediye başkanı olarak katılmaktan büyük bir onur duyduğunu dile getiren Krasniç, "700 sene önceki Anadolu'dan Balkanlara göçün bir temsili olan Yörük Türkeri'nin göçünü yerinde izlemek için ekibimizle Kumluca'dayız. Başkanımıza ve ekibine davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda Kumluca Belediyesi ile aramızdaki kardeşlik protokolünü de imzalayarak, kardeşliğimizi pekiştireceğiz." dedi.

Başkan Köleoğlu da 23 yıldır devam eden Tarım ve Seracılık Festivali'nin etkinlikleri kapsamında bir yaşam tarzı olan Yörük kültürünü yaşatmak adına Yörük göçü düzenlediklerini ve aslına en yakın haliyle bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yörüklüğün bir Türk kültürü olduğunu ifade eden Köleoğlu, "Bu amaçla Yörük göçü etkinliğimizi uluslararası boyuta taşımak, başka coğrafyalardaki Türk soydaşlarımıza aynı duyguları paylaşmak adına davet ettiğimiz misafirlerimiz var. Davetimize icabet eden Kosava Mamuşa Belediye Başkanımıza ekibine teşekkür ediyorum. Birlikte ortak kültürlerimizi paylaşacağız, güzel bir etkinlik olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'e ziyaretin anısına plaket takdim etti.