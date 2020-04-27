Manavgat'ta tartışmalı otel yıkımı - Son Dakika
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Manavgat'ta tartışmalı otel yıkımı

7 saat önce

Manavgat'ta tartışmalı otel yıkımıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir butik otelin belediye ekiplerince yıkımına başlandı.

Manavgat'ta tartışmalı otel yıkımı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir butik otelin belediye ekiplerince yıkımına başlandı. Belediyeden çok sayıda personelin gelerek, binayı boşaltıp, başladığı yıkım sürerken mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. Bunun üzerine belediye personeli, yıkım çalışmasını bırakarak, binadan ayrıldı. İşletme sahibi İhsan Aral, Danıştay'ın 1986 yılında verdiği karara göre otelinin yıkılamayacağını savundu. Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ise "Bu binaların tamamı kaçak. Orada tescilli olarak ifade ettikleri bina da ortada yok. Bunun üzerine dev bir bina inşa etmişler" dedi.

Dünyaca ünlü Side Mahallesi'nde bulunan ve butik tarzda faaliyet gösteren Yalı Hotel, 1972 yılında faaliyete başladı. 1976 yılında Side bölgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından SİT alanı ilan edildi. O dönem hazırlanan imar planı doğrultusunda halihazırda bulunan binaların tamamının olduğu şekilde bırakılmasına karar verildi. 1982 yılında ise bakanlık bu kez Yalı Hotel'in yıkılarak, yerinin yeşil alan ve yol olarak kullanılması kararını aldı. Karar sonrası Yalı Hotel'in o dönemki sahibi Oral Aral konuyu yargıya taşıdı. Bunun üzerine Danıştay 1986 yılında verdiği kararda, Yalı Hotel'e ait binalarla ilgili 'Taşınmaz üzerindeki yapı ömrünü tamamlayana kadar 18/07/1985 gün ve 1313 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda korunacaktır' kararını aldı.

2017 yılında Antalya Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Manavgat Belediyesi, Side bölgesinin yeniden düzenlenmesi amacıyla 'Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Side'deki dönüşüm sürecinde birçok yapı yıkıldı. Bunların yerine belirlenen projelerde binalar yapıldı. Ancak projeyle birlikte yıkım kararı verilen Yalı Hotel'in şu anki sahibi olan, Oral Aral'ın oğlu İhsan Aral'ın da aralarında bulunduğu bazı mülk sahipleri projeyi yargıya taşıdı. O dönem İhsan Aral, projenin iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya 5'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 8 Nisan'da İhsan Aral'ın yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Karar 20 Nisan Pazartesi günü İhsan Aral'a tebliğ edildi. Bunun üzerine İhsan Aral da bir üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. YIKIM DEVAM EDERKEN, YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERİLDİ

Antalya 5'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi kararı sonrası Manavgat Belediyesi bugün saat 07.30'da görevli personelleri ve iş makineleriyle yıkım işlemi için otelin bulunduğu yere geldi. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından biri mutfak, diğer ikisi ise konaklama tesisi olarak kullanılan 3 bina ve eklentileri olan iş yerlerindeki ürünler boşaltıldıktan sonra iş makineleriyle yıkıma başlandı. Yıkım sırasında bina sahibi İhsan Aral, otelin aynı zamanda kendi ikametgahı olduğunu, yürütmeyi durdurma kararının reddine itiraz başvurusunda bulunduklarını belirterek, zabıta görevlileriyle tartıştı. Aral, zabıta görevlileri tarafından binadan dışarı çıkarıldı. Yıkım sırasında ise İhsan Aral'ın geçen hafta yaptığı başvuru üzerine yıkımla ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bunun üzerine belediye personeli, yıkım işlemini durdurup, bölgeden ayrıldı. Binadan boşaltılan malzemeler ise yol üzerinde olduğu gibi bırakıldı.

'BİNALARIMIZIN KENDİLERİ YIKILMADAN YIKILAMAZ'

Gazetecilere açıklama yapan İhsan Aral, Side'de, şu anda Yalı Hotel'in olduğu yerde 4 nesildir yaşadıklarını, kendilerinin başka evi olmadığını anlattı. Yalı Hotel'in Side bölgesi sit alanı ilan edilmeden, 1972 yılında hizmete açıldığını, çeşitli defalar davalara konu olduğunu söyleyen Aral, "Danıştay, 1986 yılında 'Taşınmaz üzerindeki yapının ömrünü tamamlayana kadar 18/07/1985 gün ve 1313 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda korunacaktır' diyerek binalarımızın kendileri yıkılmadan yıkılamayacağı yönünde karar aldı. Buna rağmen Manavgat Belediyesi, bu karara karşın ısrarla bizim binamızı yıkmak istiyor. Geçen çarşamba günü akşam saat 16.30 sıralarında otele gelen zabıta görevlisi, çalışanımıza 'binayı boşaltmamız gerektiğini, pazartesi yıkım yapılacağını' söylemiş. Ben bunu duyunca Manavgat Belediyesi'ne faks çektim, kontrol için aradığımda faksın mürekkebinin bittiğini söylediler. Bunun üzerine mail attım. Bu sefer de bilgi işlemdeki çalışanın yerinde olmadığı söylendi" dedi.

'TAMAMIYLA HAKLIYIM'

Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını geçen hafta pazartesi günü öğrendiğini anlatan İhsan Aral, kendisinin tebligatı alır almaz Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ettiğini ve gerekli belgeleri PTT ile gönderdiğini söyledi. Aral, "Yürütmeyi durdurma kalkar kalkmaz belediye anında yıkıma geldi. Ben itiraz belgelerimi PTT ile gönderdim. Ancak 'Covid-19' salgını nedeniyle postalar işlemiyor. Postanedekilerin hepsi izinde. Postalar gitmediği zaman hakimler karar veremiyor. Esasında tamamıyla haklıyım. Danıştay kararlarım var" diye konuştu.

'DANIŞTAY KARARINA RAĞMEN EVİMİZİ YIKTIKLAR'

8-9 zabıtanın kendi mülkünden zorla çıkardıklarını söyleyen İhsan Aral, "Bugün başta Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen olmak üzere bütün sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hem ceza davası hem de tazminat davası açacağız. Danıştay kararına rağmen evimizi yıktılar" dedi. Aral, yürütmeyi durdurma kararının UYAP'a yüklenmesinin ardından belediye başkanının emriyle diğer binanın da yıkılmaya çalışıldığını, merdivenlerin ve balkonların kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

BAŞKAN SÖZEN: BU PROJEYLE SİDE DEĞERİNİ KATLAYACAK

Yıkım çalışmasını izleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise Side'nin sadece Manavgat'ın değil, Antalya'nın hatta Türkiye'nin göz bebeği turizm merkezi olduğunu söyledi. Side'de tarihin gün yüzüne çıkarılması için Antalya Valiliği ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile birlikte proje yürüttüklerini anlatan Sözen, "Bu projeyle Side değerini katlayacak. Side eski haline geri dönecek" dedi.

'TESCİLLİ BİNA TAMAMEN YOK EDİLMİŞ'

Başkan Sözen, bina hakkında verilen Danıştay kararının ise eski bina için olduğunu, o binanın şimdi yerinde bulunmadığını kaydetti. Başkan Sözen, "Önde bir bina var bakın, orada küçücük tescilli bir bina var. Küçücük. O tescilli bina tamamen yok edilmiş, kaybedilmiş. Görünmüyor bile. Doğru bilgiler değil. Mahkemeye de biz bunları belgeleriyle ifade ettik. Bu binaların tamamı kaçak. Orada tescilli olarak ifade ettikleri bina da ortada yok. Bunun üzerine dev bir bina inşa etmişler" diye konuştu.

Manavgat'ta tartışmalı otel yıkımı

Manavgat, Danıştay, Side, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:54 Kaynak: DHA

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