Mangione, CEO\'yu Öldürme Suçlamasından Kurtuldu

ABD'nin New York kentindeki Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen duruşmada, ABD merkezli sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione hakkındaki cinayet ve ilgili ateşli silah suçlamalarının düşürülmesiyle, sanığın ölüm cezasına çarptırılmayacağı açıklandı.

ABD merkezli sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan 27 yaşındaki Luigi Mangione, ABD'nin New York kentindeki Manhattan Federal Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Mangione hakkındaki cinayet ve ilgili ateşli silah suçlarını düşürmeye karar verdi. Davayı gören Yargıç Margaret Garnett, ABD Yüksek Mahkemesi'nin emsal kararları doğrultusunda Mangione'nin idam cezasına çarptırılmasına neden olabilecek cinayet suçunu düşürmek zorunda kaldığını, ancak bunun Mangione'nin hala yüzleştiği iki takip suçlamasıyla hukuken bağdaşmadığını söyledi. Garnett, kamuoyunun bu sonuç karşısında şaşırabileceğini kabul ettiği açıklamasında, "Bu karar sıradan bir kişi, hatta birçok avukat ve hakime karmaşık ve tuhaf görünebilir, sonuç ceza hukuku konusundaki sezgilerimize ters durabilir. Ancak bu, mahkemenin bu davadaki suçlamalara Yüksek Mahkeme kararlarını sadakatle uygulama konusundaki kararlı çabasını yansıtmaktadır" dedi.

Garnett ayrı bir kararda, Mangione'nin gözaltına alındığı sırada sırt çantasından ele geçirilen delillerin dışlanması yönündeki talebini reddetti. Yargıç, polisin tehlikeli nesneler içerebilecek kapalı çantaları aramasının standart bir uygulama olduğunu ve polisin arama yapmak için yeterli nedeninin bulunduğunu belirtti.

Bir ABD savcısı, Adalet Bakanlığı'nın Garnett'in ölüm cezasıyla ilgili kararına temyiz edip etmeyeceğini henüz bilmediğini belirtirken Garnett 27 Şubat tarihine kadar bu konuya ilişkin bir güncelleme talep etti.

Mangione, 25 yıl ila müebbet hapis arasında bir ceza alabilir

Mangione ayrıca, ölüm cezasının anayasaya aykırı kabul edildiği New York eyaletinde açılan ayrı bir davada ikinci derece cinayet ve diğer suçlamalarla da karşı karşıya bulunuyor. Mangione'nin eyalet davasındaki en yüksek suçlamalardan hüküm giymesi durumunda 25 yıl ila müebbet hapis arasında bir cezaya çarptırılabileceği düşünülüyor.

İdam cezasına çarptırılmayacak

Söz konusu karar, idam cezasından kaçınmak için çeşitli argümanlar öne süren Mangione ve avukatları için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Cinayet suçlamasının düşürülmesi ile Mangione'nin ölüm cezasına çarptırılma imkanı ortadan kalkmış oldu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Nisan 2025'te Adalet Bakanlığı'na ölüm cezası talep edilmesi talimatını verdiğini açıklayarak, söz konusu cinayeti "Amerika'yı şoke eden, planlı ve soğukkanlı bir suikast" olarak nitelendirmişti.

Çantasında silah bulunmuştu

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York'un Manhattan bölgesindeki bir otele girerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Luigi Mangione ise 9 Aralık'ta Pennsylvania eyaletine bağlı Altoona şehrindeki bir fast food restoranında yemek yediği sırada tutuklanmıştı. Mangione'nin sırt çantasında izlenememesi için farklı parçalar kullanılarak oluşturulmuş bir "hayalet silah", cinayette kullanılanlara benzer kıyafet ile maske ve ABD sağlık sistemine yönelik eleştiriler içeren bir manifesto bulunmuştu. - NEW YORK