Manisa Barosu yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
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Manisa Barosu yeni hizmet binası açıldı

25.02.2022 17:12
Manisa Barosu yeni hizmet binası açıldı

Manisa Barosu'nun yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Manisa Barosu'nun yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

75. Yıl Mahallesi'nde hizmete alınan binanın açılışı için düzenlenen törende konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, oldukça donanımlı yeni binayı hizmete almanın mutluluğunu yaşamaları gerekirken, Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle bu sevinci yaşayamadıklarını söyledi.

Sağkan, savaşların hukukun askıya alındığı, insan haklarının ihlal edildiği bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Bu sebeple şu anda yaşanan haksız askeri müdahalenin yaratacağı çok temel insan haklarının giderilmesi için Türkiye Barolar Birliği olarak bütün uluslararası aktörleri çok hızlı şekilde harekete geçmeye davet etmeyi kendi adıma bir görev olarak görüyorum." dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de avukatların kutsal bir görevi ifa ettiklerini belirterek, "Avukatlarımız adaletin tecelli etmesi ve adalet terazisine olan güvenin korunmasında, hak arama özgürlüğünün teminatında vatandaşların adalete olan güvenimin sağlanmasında çok önemli roller üstlenmektedirler. Değişimin hız kazandığı günümüzde özellikle teknolojik alanda yaşanan gelişmeler yeni hukuki problemleri de beraberinde getirmekte. Bu noktada avukatlık mesleğinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır." diye konuştu.

Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona da yeni hizmet binalarının avukatlara ve Manisa'ya hayırlı olmasını dileyerek, binanın yapılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri binanın açılış kurdelesini kesti.

Törene AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile avukatlar katıldı.

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Türkiye Barolar Birliği, Manisa Barosu, Ukrayna, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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