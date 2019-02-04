Son Dakika Haberleri: Manisa'da Akif İnan Anısına Futbol Turnuvası

Manisa'da Akif İnan Anısına Futbol Turnuvası

2 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Memur-Sen Alaşehir İlçe Temsilciliği tarafından Memur-Sen kurucusu merhum Mehmet Akif İnan anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Manisa'da Akif İnan Anısına Futbol Turnuvası, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Memur-Sen Alaşehir İlçe Temsilciliği tarafından Memur-Sen kurucusu merhum Mehmet Akif İnan anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan anısına futbol turnuvası düzenlendi. Memur-Sen Alaşehir İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada 13 takım kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Alaşehir Devlet Hastanesi futbol takımı ikinci, Üstek Koleji üçüncü olurken, PTT takımı da turnuvanın en centilmen takımı oldu. Şampiyon takıma kupasını Sağlık-Sen ve Memur-Sen il başkanı Mustafa Irgatoğlu verdi.

Turnuvayla kurumlar arası uyum sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Memur-Sen Alaşehir İlçe Temsilcisi Ömer Şeker, "İlçe temsilciğimiz tarafından organize edilen Merhum Mehmet Akif İnan turnuvasında, kurumlar arası uyum sağlama, dostlukları ve sosyal ilişkilerimizi geliştirmeyi planladık. Turnuvamıza katılan takımlarımızı ve şampiyon takımımıza madalya ve kupasını Memur-Sen Manisa İl Temsilcimiz ve aynı zamanda Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanımız Mustafa Irgatoğlu verdi. Alaşehir Memur-Sen İlçe Temsilciliği olarak bu etkinliğimize destek veren tüm kurumlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum" - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Memur Sen, Futbol, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Real Madrid, Alaves'i Rahat Geçti TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:43:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Akif İnan Anısına Futbol Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]