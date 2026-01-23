Manisa'da İşsizlik Oranı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manisa'da İşsizlik Oranı Düşüyor

Manisa\'da İşsizlik Oranı Düşüyor
23.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da işsizlik oranı %6,3'e geriledi; gençler ve özel gruplar için istihdam desteği artırıldı.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 1. olağan toplantısında, kentte işsizlik oranının yüzde 6,3'e gerilediği açıklanırken, gençler ve özel gruplara yönelik istihdam ve mesleki eğitim desteklerinin artırıldığı vurgulandı.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 1. olağan toplantısı, Manisa Valiliği Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Harputlu, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu ve geliştirici tedbirlerin belirlenmesi ile aktif işgücü programlarının planlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurul üyelerine sunum yapıldı. Tufan, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılı Kasım dönemi itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,6, istihdam oranının yüzde 49,2 ve işgücüne katılım oranının yüzde 53,8 olarak gerçekleştiğini belirtti.

İl bazında açıklanan son TÜİK verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Manisa'da işsizlik oranının yüzde 6,3, işgücüne katılım oranının yüzde 56,7 ve istihdam oranının yüzde 53,1 olduğunu kaydeden Tufan, Manisa'nın yer aldığı TR33 Kalkınma Bölgesi'nde işsizlik oranlarının yıllar içerisinde düşüş gösterdiğini söyledi.

2025 yılı boyunca 78 bin 289 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini aktaran Tufan, 14 bin 948 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini ve kamu ile özel sektörde toplam 29 bin 6 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini ifade etti.

İş Kulübü faaliyetleri kapsamında 111 grupta bin 456 kişiye eğitim verildiğini, ayrıca 513 eğitim kurumunun ziyaret edilerek 10 bin 220 kişiye meslek danışmanlığı yapıldığını belirtti.

Toplantıda aktif ve pasif işgücü programlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi kapsamında 78 firma ile protokol imzalanırken, 221 kişinin projeden yararlandığı açıklandı. İşbaşı Eğitim Programları çerçevesinde 224 program açıldığı ve 823 kişinin meslek edindiği belirtildi. İş Gücü Uyum (İUP) Projesi kapsamında ise 164 programın sürdüğü ve 6 bin 231 kişinin bu programlardan faydalandığı bildirildi.

Gençlere yönelik Ulusal İstihdam Programı kapsamında yürütülen GÜÇ Programı hakkında da kurul üyelerine bilgi verildi. Programla önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda 445,1 milyar TL kaynak ayrıldığı ifade edildi.

Toplantının İl Mesleki Eğitim Politikaları gündeminde Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli sunum yaparken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Atik, öğrencilerin 4 aylık uzun dönem staj yapabilmeleri için işletmelerin kontenjan ayırmasının önemine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da İşsizlik Oranı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:40:48. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da İşsizlik Oranı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.