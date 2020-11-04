Manisa'daki anaokulu öğrencileri oyuncaklarını İzmir'deki çocuklara gönderdi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde anaokulu öğrencileri İzmir'de depremden etkilenen çocuklara oyuncaklarını gönderdi.

Demirci Abdurrahman Şerefbey Anaokulu öğrencileri evlerindeki oyuncaklarını öğretmenlerine teslim etti. Bunun yanı sıra boyama kitapları, zeka oyunları, satranç, hikaye kitapları, oyun hamurları ve boya kalemlerinden oluşan 10 koli yardım malzemesi İzmir'e gönderilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

Diğer yandan Demirci Kızılay Şubesi de İzmir'deki depremzedeler için ilaç, ıslak mendil, maske, kolonya, paket su, bardak, zeytin, peynir, sıvı sabun, hazır yiyeceklerden oluşan 100 kolilik yardım malzemesi hazırladı.

Belediye ekiplerine teslim edilen malzemeler, İzmir'e gönderildi.