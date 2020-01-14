Manisa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Manisa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Şubesinin öncülüğünde, İdlib'teki savaş mağdurları için toplanan 2 tırlık yardım malzemesi, dualarla bölgeye gönderildi.

Manisa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri ile İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Şubesinin öncülüğünde, İdlib'teki savaş mağdurları için toplanan 2 tırlık yardım malzemesi, dualarla bölgeye gönderildi.

Kent merkezinde hayırseverlerin yardımıyla toplanan malzemeler, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel ve İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Şube Başkanı Mehmet Turhan'ın da katıldığı törenin ardından Hatay sınırına doğru uğurlandı.

Mehmet Turhan, törende yaptığı açıklamada, İdlib'deki savaş mağdurlarını unutmadıklarını dile getirerek, "İdlib'teki kardeşlerimiz için, zeytinliklerin altında çamurda yaşayan kardeşlerimiz için Manisa'dan birkaç tır malzeme yollayalım, diye düşündük. Bunu başta il başkanımız olmak üzere Şehzadeler ve Yunusemre belediye başkanlarımıza, iş adamlarımıza ilettik ve seferber olduk. 2 tır hazırladık. Bir tır kömür, bir tır da gıda ve battaniyeden oluşuyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Açıklamaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, yapılan duanın ardından yardım tırları bölgeye hareket etti.

Şehzadeler, Yunusemre, Manisa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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