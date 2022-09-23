İlçede 1954 yılından bugüne kadar faklı tarihlerde ve farklı isimlerle çıkarılan 12 yerel gazetenin imtiyaz sahipliğini yapan, sürekli basın kartı sahibi ve aynı zamanda matbaacı Esma Erdem, 2022 yılının ahisi seçildi.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından esnaf odaları tarafından belirlenen genç girişimcilere, kadın girişimcilere ve mesleğinde 25 yılını tamamlamış esnaf ve ustalara teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA

Adem Kaya, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demirci'de 89 yaşındaki gazeteci Esma Erdem yılın ahisi seçildi - Son Dakika

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