Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş Kahramankazan'da Seçim Bürosunu Açtı

Mansur Yavaş Kahramankazan'da Seçim Bürosunu Açtı

57 dakika önce

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da seçim bürosunu açtı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da seçim bürosunu açtı.

İlçeye gelen Yavaş, araç konvoyuyla ilçeyi gezdi, İYİ Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Fazıl Köremezli ile vatandaşları selamladı.

Partisinin seçim bürosu açılışına katılan Yavaş, seçimlerde kendisine ve Köremezli'ye destek istedi.

Konuşmaların ardından partisinin seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Yavaş daha sonra ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:22 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adayı, Mansur Yavaş, Kahramankazan, Güncel
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