Mansur Yavaş: Sağlıkta Şiddeti Önlemek Adına 25 İlçemizde Seminerler Düzenlemeye Başlıyoruz - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Sağlıkta Şiddeti Önlemek Adına 25 İlçemizde Seminerler Düzenlemeye Başlıyoruz

06.07.2022 17:18
Mansur Yavaş: Sağlıkta Şiddeti Önlemek Adına 25 İlçemizde Seminerler Düzenlemeye Başlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, “Doktor Ekrem Karakaya’ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması için Bakanlığımızla iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca sağlıkta şiddeti önlemek adına 25 ilçemizde seminerler düzenlemeye başlıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması için Bakanlığımızla iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca sağlıkta şiddeti önlemek adına 25 ilçemizde seminerler düzenlemeye başlıyoruz" dedi.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mahmut Akçay, Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde görevli doktor Ekrem Karakaya'yı başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kınadı. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması için Bakanlığımızla iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca sağlıkta şiddeti önlemek adına 25 ilçemizde seminerler düzenlemeye başlıyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Sağlıkta Şiddeti Önlemek Adına 25 İlçemizde Seminerler Düzenlemeye Başlıyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Sağlıkta Şiddeti Önlemek Adına 25 İlçemizde Seminerler Düzenlemeye Başlıyoruz - Son Dakika
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