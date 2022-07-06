Yunak Devlet Hastanesi 'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mahmut Akçay, Konya Şehir Hastanesi 'nin kardiyoloji bölümünde görevli doktor Ekrem Karakaya'yı başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kınadı. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş , Konya 'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya 'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması için Bakanlığımızla iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca sağlıkta şiddeti önlemek adına 25 ilçemizde seminerler düzenlemeye başlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekrem Karakaya, Mansur Yavaş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: Sağlıkta Şiddeti Önlemek Adına 25 İlçemizde Seminerler Düzenlemeye Başlıyoruz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.