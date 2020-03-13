"Maraş kelle paça" tescillendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Maraş kelle paça' tescillendi - Son Dakika

"Maraş kelle paça" tescillendi

6 saat önce

Kahramanmaraş Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, 'Maraş kelle paçasının Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini ve coğrafi işaret almak için de başvuru yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, 'Maraş kelle paçasının Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini ve coğrafi işaret almak için de başvuru yaptıklarını söyledi.


Yemek kültüründe dünyada söz sahibi olan Kahramanmaraş'a özgü tüm lezzetlerin birer birer tescillendiğine dikkat çeken Erdal Kanbur, "Ben paçacı esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizim gibi babadan, dededen mesleklerini geçmişten günümüze taşıdılar. Biz nasıl dondurmayı bir tarafından alıp bir tarafa götürdük ve madem oda başkanıyım bu işi yaptık" dedi.


Kahramanmaraş'a özgü kelle paçanın 'Gaziantep paçası' adı altında haberlerde yer almasına anlam veremediklerini söyleyen Kanbur, kelle paçanın ana vatanın Kahramanmaraş olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş'tan Osmanlı sarayına üç gelin gittiğini ve saraya yemek kültürünün de götürüldüğünü söyleyen Kanbur, "Yemek kültürü olarak dünyada söz sahibiyiz. Kelle paça ile ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Kimi ayağa iyi gelir diyor, kimi öksürüğe iyi gelir, hatta korona virüsüne iyi geldiği söyleniyor. Tabii bunlar bilim adamlarının söyleyeceği konular, bizim bir şey dememiz doğru olmaz. Paça, Kahramanmaraş'a özgüdür ve her kelleden de paça olmaz. Ustalarımız bir ananeyi yerine getiriyor yani. Hangi hayvanın neresi güzelse ondan üretiyorlar ve temiz olması lazım. O yüzden de ben paçamızın tescilini aldım. Coğrafi işaretler olarak başvurumuzu da yaptık ve onu da alacağız inşallah. Çünkü paça, Kahramanmaraş'ın hakkıdır, yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazımdır. Daha sonra Kahramanmaraşımızın çok güzel yemekleri var ve onların da tescilini ve coğrafi işaretlerini alacağız. Ustalarımıza sesleniyorum, paçalarınızı en güzel şekilde yapınız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Türk Patent Enstitüsü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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