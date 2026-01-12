Mardin 2025 Hedefini Aştı - Son Dakika
Mardin 2025 Hedefini Aştı

12.01.2026 12:30
Mardin, 2025'te 1 milyon konaklamalı 4 milyon ziyaretçi hedefine ulaştı. 2026 hedefi 1,5 milyon.

1) MARDİN TURİZMDE 2025 HEDEFİNİ AŞTI; 1 MİLYONU KONAKLAMALI 4 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

TARİHİ yapıları ve kültürel değerleri ile açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin'i, 2025 yılında 1 milyonu konaklamalı 4 milyon kişi ziyaret etti. Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, "2025 hedefimiz; 1 milyon konaklamaydı, bu hedefi aştık. 2026 yılında hedefimiz; çok iyi organize olup, yatırımcıları Mardin'e çekip, konaklamayı artırmaktır. Yaklaşık 1,5 milyon konaklamayı hedefliyoruz" dedi.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleri ile son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin'e, turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Mardin Kalesi eteğindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin hizmet verdiği kentte, otel ve konaklardaki yatırımlar ivme kazandı. Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisi de kentin tanıtımına katkı sağlarken, kent turizmi yılın 12 ayına yayıldı. Tarihi kent, yurt içinin yanı sıra yurtdışında da yoğun ilgi görmeye başladı.

'HEDEFİ AŞTIK'

METOSAD Genel Başkan Yardımcısı ve MARTOD Başkanı Özgür Azad Gürgör, kentte 1 milyon konaklamalı ziyaretçi hedefinin aşıldığını belirterek, "2024 yılında yaklaşık 950 bin konaklamamız, toplamda 3 milyon giriş çıkışımız olmuştu. 2025 hedefimiz; 1 milyon konaklamaydı, bu hedefi aştık. Giriş çıkışlarımızda da çok ciddi artışlar oldu. 2025 yılının Aralık ayında hedefimiz olan 1 milyon konaklamayı yakalamış olduk. Hatta yılbaşı gecesindeki doluluk oranımızla beraber 1 milyon konaklamayı aştık. Toplamda 4 milyon giriş çıkımız mevcut. Tabii bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve kentin tanıtımına katkı sağlayan dizi çekimleridir" dedi.

'ESNAFIMIZ MUTLU'

Gürgör, "Son 10 yılın da en iyi kasım, aralık ve ocak ayını yaşıyoruz, en iyi sezonu geçirdik. O açıdan şu an mutluyuz. Çünkü hedefimiz olan konaklamada 1 milyonu aştık. 2026 yılında hedefimiz; çok iyi organize olup, yatırımcıları Mardin'e çekip, konaklamayı artırmaktır. Yaklaşık 1,5 milyon konaklamayı hedefliyoruz. Esnafımız mutlu, bizler mutluyuz, turizmciler mutlu, yatırımcılar mutlu. Mardin'i en iyi şekilde tanıttığımızı, anlattığımızı düşünüyoruz. Mardin'in hem gastronomisi hem tarihini, yapısını, konaklarını, camilerini ve kiliselerini bir arada düşündüğümüzde gelen misafirlerimiz çok mutlu şekilde ayrılıyor. Bu sene için çok ciddi hazırlıklarımız var. Konaklarımızın ve otellerimizin sayısını çoğaltıp 1,5 milyon konaklamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

