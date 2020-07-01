Mardin'de gönüllü kan bağışı protokolü imzalandı - Son Dakika

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Mardin Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü arasında gönüllü kan bağışçısı kazanılmasına yönelik protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenci, öğretmen, okul personeli ve öğrenci velilerine kan bağışı bilincinin oluşturulması ve gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımının sağlanması amacıyla protokol imzalandığı bildirildi.

Ülkenin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçılarından karşılanması ve kan bağışı bilincinin toplumda yaygınlaştırabilmesi amacıyla süresiz eğitim döneminde yürütülecek olan protokol kapsamında tüm okul ve kurumlarda kan bağışının önemini ve hayat kurtarıcı olduğununun vurgulanacağı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı." denildi.