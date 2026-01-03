Mardin'de Kar, 84 Yaşındaki Hastayı Sırtında Taşıttı - Son Dakika
Mardin'de Kar, 84 Yaşındaki Hastayı Sırtında Taşıttı

Mardin'de Kar, 84 Yaşındaki Hastayı Sırtında Taşıttı
03.01.2026 13:59
Mardin'de kar nedeniyle 60 yerleşim yeri kapandı, 84 yaşındaki Nuri İnan'ı sağlık ekipleri sırtında taşıdı.

MARDİN'de kar nedeniyle kent genelinde 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sürerken, Midyat ilçesinde ise yolu kapanan mahallede rahatsızlanan Nuri İnan'ı (84) sağlık personeli, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa kadar sırtında taşıdı.

Kar yağışının etkili olduğu Midyat ilçesi kırsal Danışman Mahallesi'nde rahatsızlanan Nuri İnan için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahalle yolunun kardan kapanması üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. UMKE aracının belirli noktadan sonra karda ilerleyememesi üzerine ekipte görevli Hüseyin Cihan Özdoğru, İnan'ı yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa sırtında taşıdı. Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanın yakınları sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kent genelinde ise 60 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Karayolları ve belediye ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerde yolları açmak için başlattığı çalışma sürüyor. İlçede hasta almaya giderken kara saplanan ambulans da Midyat Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kar, 84 Yaşındaki Hastayı Sırtında Taşıttı - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.