Mardin'de Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Karla Mücadele Çalışmaları

14.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de kar yağışı sonrası ana arterlerde küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle ana arterlerde küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yürütüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Ravza Caddesi, Vali Ozan Caddesi, Yeniyol Caddesi, 1. Cadde, Diyarbakır Kapı, Meydanbaşı, Otogar Yolu, Eski-Yeni TOKİ güzergahları ile Türkmen Deresi çevre yolunda çalışma gerçekleştirdi.

Kullanılan tuz ve solüsyon ile yol yüzeylerinde oluşabilecek buzlanmanın önüne geçildi.

Yol geçişlerinin açık ve güvenli olduğu belirtilirken, yetkililer vatandaşları buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Güvenlik, Mardin, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:39:50. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.