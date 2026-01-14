Mardin'de Karla Mücadele Çalışmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle ana arterlerde küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yürütüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Ravza Caddesi, Vali Ozan Caddesi, Yeniyol Caddesi, 1. Cadde, Diyarbakır Kapı, Meydanbaşı, Otogar Yolu, Eski-Yeni TOKİ güzergahları ile Türkmen Deresi çevre yolunda çalışma gerçekleştirdi.

Kullanılan tuz ve solüsyon ile yol yüzeylerinde oluşabilecek buzlanmanın önüne geçildi.

Yol geçişlerinin açık ve güvenli olduğu belirtilirken, yetkililer vatandaşları buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.