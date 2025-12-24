Mardin'de Noel Ayini Coşkusu - Son Dakika
Mardin'de Noel Ayini Coşkusu

24.12.2025 23:16
Mardin Protestan Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde barış temaları vurgulandı.

Mardin Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Merkez Artuklu İlçesindeki tarihi ibadethanede Mardin Protestan Kilisesi papazı Ender Peker ve yardımcısı İbrahim Ok yönetiminde düzenlenen ayinde, Hz. İsa'nın hayatı anlatıldı.

Türkçe ve Kürtçe ilahilerin okunduğu ayinde, dualar edildi.

Ayinin ardından kilise bahçesinde davetliler, birbirlerinin bayramını kutladı.

Ayin sonrası açıklama yapan Peker, farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı şehirde Noel Bayramını kutladıklarını söyledi.

Tarihi kentte ilk kez bayramı gece kutladıklarını ifade eden Peker, Hz. İsa'nın doğuşunun bu ayın 24'ünün 25'e bağlayan gece olduğunu, bu nedenle kutlamayı gece yaptıklarını kaydetti.

Mardin'de farklı etnik yapıların bir arada huzur içinde yaşadığının dile getiren Peker, bu birlikteliğin bütün dünyaya rol model olabileceğini belirtti.

Peker şöyle konuştu:

"Mardin, iyi bir örnektir dünyaya. Birçok farklı kimliğin, dinin bir arada yaşadığı bir yerdir. Burada birbirimizi severiz, birbirimizin bayramlarını kutlamaya gideriz. Biz Hristiyanız, Müslüman arkadaşlarımızın bayramı olur, onların evine gideriz. Köylere gideriz, bayramlarını kutlarız. Onlar buraya gelirler. İnsanız ve kardeşiz. Bu nedenle de o şekilde bakıyoruz birbirimize. O sevgiyle, o kardeşlik ruhuyla bakıyoruz birbirimize."

Bayramın başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyaya barış getirmesini temenni ettiklerini belirten Peker, "Barış ve huzur için dua ediyoruz. Sürekli ayinlerimize de bunu söylüyoruz. Bu bayramda bunun için dua ediyoruz, tanrıya yalvarıyoruz. Bütün Hristiyan aleminin de Noel bayramını kutluyoruz. Sevgiyle, sevinçle, esenlikle geçmesini diliyoruz. Ülkemiz için ve Orta Doğu için ve dünyamız için barış huzur ve esenlik getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

