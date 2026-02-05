Mardin'de Park Halindeki Araç Yandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde park halindeki otomobil, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, çimento fabrikası iç yolunda park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,