Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı

10.05.2022 16:47
Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı

Mardin'de nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün ve alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 Mart'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) organizesinde Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliğinde, terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası, afiş ve flamalarla örgütsel sloganlar atarak silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, gazete, broşür, teröristlere ait kırsal alanda çekilen örgütsel fotoğraflar, örgütü simgeleyen sözde bayrak, bez parçası ile cep telefonu, sim ve hafıza kartları gibi dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet, Mardin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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