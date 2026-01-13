Mardin Valisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Mardin Valisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Mardin Valisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
13.01.2026 12:26
Vali Akkoyun, AA'nın yılın en etkileyici fotoğraflarını seçmek için oylamaya katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Akkoyun, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçen Akkoyun, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ve Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" karesine oy verdi.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini seçen Akkoyun, "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" ve Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarını tercih etti.

Oylamada, farklı kategorilerde birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların yer aldığını belirten Akkoyun, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

AA'nın yönetimi ve çalışanlarıyla hem Türkiye'de hem de dünyada çok güzel işlere imza attığını vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gazze başlığı altında bir kategori açılması ayrı bir önem taşıyor. AA, özellikle Gazze'de yaşanan zulüm, insanlık dışı saldırılar konusunda yapılmak istenen manipülasyonlara, algılara karşı doğru haberi gerek ülkemize gerek dünyaya duyuran yegane haber ajansıdır. Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili en doğru, en objektif haberler AA üzerinden dünyaya duyuruluyor. AA'nın yaptığı iş çok kıymetli. Özellikle günümüzde doğru, objektif bir haber ajansının ne kadar gerekli olduğunu yaşanan gelişmelerde AA duruşuyla bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu anlamda Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da dünyanın birçok yerinde doğru, tarafsız, objektif haberleri AA üzerinden almaya devam edeceğiz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

