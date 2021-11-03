Üye Girişi
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız - Son Dakika

SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız

03.11.2021 17:25

Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağızTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ÖZNUR Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendi sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacaklarını söyledi.

Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ÖZNUR Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendi sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda Kasımapaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı-siyahlı ekip, ligin 12'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.

Sumudica, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kasımpaşa karşılaşmasının analizini yapan Sumudica, "Kaybetsek de yensek de bütün hafta içi her zaman bir analiz toplantısı yapıyorum. Yenmemiz yenilmemiz hiç önemli değil, futbolcularımıza doğru yaptıklarımızı yanlış yaptıklarımızı gösteriyoruz. Eğer futbolcularla bunları konuşmasak ileride bu hatalar devam edecektir. Bu sadece benim futbolcularım için değil diğer takımlar için de böyle. Çünkü ben buraya geldikten sonra Malatyaspor duran toptan 3 tane gol yedi. 2'si korner 1'i penaltı. Herkesin sorumluluk alması lazım, özellikle teknik direktörün bir sorumluluk alması lazım. Futbolcularımıza yaptığımız analiz toplantılarında yaptığımız hataları göstererek bir dahaki sefere aynı hataları yapmamalarını söyleriz. Benim açımdan son 3 maçı açıklamak gerekirse 3 maçta 6 tane yarı yapıyor, bu 6 yarının 5'ini çok güzel oynadık. Tek bir yarıyı kötü oynadık, o da Kasımpaşa'nın ikinci yarısı. Aslında ilk yarıyı güzel oynadık. İkinci yarıda yaptığımız küçük bir hata bizi demoralize etti" diye konuştu.

'4 GOL ATMIŞ 3 GOL YEMİŞ'

Ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda olmaları konusunu değerlendirmesi istenen Marius Sumudica şunları söyledi:

"Daha önce nasıl bir Malatyaspor vardı ben onu unuttum, geçmiş hakkında konuşursam giden hoca hakkında konuşmuş olurum ve ben bunu hiç sevmiyorum. Ben göreve geldiğimden itibaren Malatyaspor 4 gol atmış 3 gol yemiş. Burada bir pozitif durum var aslında. Şu anda doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hiçbir zaman çıkıp da kameraların önünde futbolcularımı kötü bir pozisyona sokmadım. Sorunlarımızı içeride kendi aramızda çözeriz. Şu anda futbolcularımız motive bir durumda. Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz, kısaca şunu şöyleyim; burada her şey yolunda."

KASIMPAŞA MAÇINDAKİ POZİSYONU HATIRLATTI

Gazetecilerin Başakşehir maçı hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Sumudica, "Önce bir noktaya değinmek istiyorum. Sumudica'nın medyadaki görünen yüzünü değiştirmek için geldim aslında. Çünkü Malatya ve Malatyalılara saygım var. Önceden gördüğünüz çılgın Sumudica yerine, daha sakin bir Sumudica göstermek istedim ama! Kasımpaşa maçından sonra bazı medya gruplarının farklı sorular sorup Adem Büyük'e yapılan penaltıyı sormamalarını ben biraz farklı buldum. Hiç kimsenin oyununa gelmeyeceğimi söyleyeyim. Ben buraya Malatya'ya bir şeyler katmaya geldim. Futboldan uzaktan yakından haberi olmayan bir kişinin de penaltı diyebileceği bir pozisyondu diyebilirim. Tetteh'in attığı goldeki 2 santim bile olmayan ofsaytı değerlendirip Adem Büyük'ün resmen çekilip düşürüldüğü pozisyonu arkadaşlarıma izlettim. Hiç birinden acaba penaltı olmayabilir mi yorumu gelmedi. Herkesten gelen tepki penaltı olduğu yöndeydi. Hiçbir zaman ben bunlara Malatya'yı kurban etmeyeceğim. Ne itirazlarımla, ne açıklamalarımla, ne futbolcularımın itirazlarıyla kart görmeleriyle Malatya'yı bunlara kurban etmeyeceğim" yanıtını verdi.

'EMRE BİZİ YENERSE GİDİP TEBRİK EDERİM'

Başakşehir'de göreve gelmesiyle birlikte oynadığı tüm maçları kazanan Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Sumudica, "Yeni bir jenerasyon olan Emre Belözoğlu takımın başına geçti. Güzel oynuyorlar, iyi oyuncuları var. Biz final maçı gibi iyi hazırlanacağız 3 puan almak için. İnşallah iyi olan kazanır. Hiçbir şekilde hakemin ya da başkalarının yardımına ihtiyaç olmadan hem Emre için, hem benim için. İnşallah yenen taraf çok iyi oynayarak kazanır. Emre bizi yenerse gidip tebrik ederim. Ben de yenersem Emre de gelip beni tebrik eder. Umuyorum ki; hiçbir tarafın yardımına ihtiyaç kalmadan futbol kazanır" şeklinde konuştu.

SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız
SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

100 bin lira karşılığında adam öldürdü! Şüphelilerden biri gelin aracında yakayı ele verdi 18:09 100 bin lira karşılığında adam öldürdü! Şüphelilerden biri gelin aracında yakayı ele verdi Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı 18:05 Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı 17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira 17:39 Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek 17:00 Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü 16:47 Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü
Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 16:07 Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! 15:43 Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!

Son Dakika Haberleri
18:09 100 bin lira karşılığında adam öldürdü! Şüphelilerden biri gelin aracında yakayı ele verdi
18:07 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi
18:04 Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı
18:00 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer
17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi
17:37 Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek
17:07 Fatih Terim'den Crystal Palace örneği: Makas açılıyor
17:00 Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek
16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran sözler: İnşallah müjdeyi vereceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran sözler: İnşallah müjdeyi vereceğim         
18:12
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer         
18:00
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını öne süren Ahmet Davutoğlu tarih verdi Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını öne süren Ahmet Davutoğlu tarih verdi         
17:27
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 18:27:26. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Marius Sumudica: Başakşehir maçına final maçı gibi hazırlanacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement