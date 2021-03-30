Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ile AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete yeni Marmaris Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Gencer ile Mete, inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden hastanenin inşaatına ilişkin bilgiler aldı.

Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarının da başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Planlandığı şekilde aşılama takvimine devam edildiğini dile getiren Gencer, "Muğla'da 50 yaş kadın nüfusu da aşılamaya başladık. Tahminimce Türkiye'de aşı planlanan oranlar kapsamında konusunda ilk üç il içerisine girdik." dedi.

Kadem Mete de hastanenin geçen yıl yatırım projesine alındığını belirtti. Ekonomik tedbirler nedeniyle yüzde 70'i tamamlanmamış hiçbir projeye kaynak aktarılmadığını anlatan Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'i bu durumdan ayrı tuttuğunu ifade etti.

Yüklenici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığıyla yapılan protokol gereği önce lojman kısmını tamamladığını anlatan Mete, "Hastanemiz, kreşimizi ve teknik idare binamızın inşaatına başlandı. Oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor, inşallah projenin bitme süresinden önce Marmaris'e bu güzel tesisi kazandırmış olacağız. Marmarisimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Datça Diyaliz Merkezi aktif hale gelecek

Datça Devlet Hastanesini de işlevsel hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Mete, Datça Diyaliz Merkezi'ni de aktif hale getirerek hastaların Marmaris'e gelmek zorunda kalmayacağını kaydetti.

Gencer ve Mete'ye, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, Hastane Müdürü Esra Keskin, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.