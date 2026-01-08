Marmaris\'te Lastik Kesme Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 16 aracın lastiklerini bıçakla kesen psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ocak 2026 günü saat 21.30 sıralarında Marmaris'in Armutalan Mahallesi 313 Sokak, Vatan Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı noktalarda park halinde bulunan çok sayıda aracın lastiklerinin kesilmiş olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede toplam 16 aracın zarar gördüğü belirlendi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, S.A. isimli şahsın araçların lastiklerini kestiği tespit edildi. Şüphelinin üzerinden, olayda kullanıldığı değerlendirilen sustalı bıçak ele geçirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA