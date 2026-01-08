Marmaris'te Lastik Kesme Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Marmaris'te Lastik Kesme Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Marmaris\'te Lastik Kesme Olayı: Şüpheli Tutuklandı
08.01.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te 16 aracın lastiklerini kesen S.A. tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 16 aracın lastiklerini bıçakla kesen psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ocak 2026 günü saat 21.30 sıralarında Marmaris'in Armutalan Mahallesi 313 Sokak, Vatan Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı noktalarda park halinde bulunan çok sayıda aracın lastiklerinin kesilmiş olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede toplam 16 aracın zarar gördüğü belirlendi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, S.A. isimli şahsın araçların lastiklerini kestiği tespit edildi. Şüphelinin üzerinden, olayda kullanıldığı değerlendirilen sustalı bıçak ele geçirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmaris, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Marmaris'te Lastik Kesme Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 22:43:08. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Lastik Kesme Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.