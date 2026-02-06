Marmaris'te sele kapılan sürücü kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Marmaris'te sele kapılan sürücü kayboldu

Marmaris\'te sele kapılan sürücü kayboldu
06.02.2026 01:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te dereden geçmeye çalışan Z.Ş., sele kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcunun 'geçmeyelim' sözünü dinlemeyen ve dereden aracıyla geçmeye çalışan Z.Ş., sele kapılarak gözden kaybolurken, şahsı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Osmaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış sonrasında derede su seviyesi yükseldi. O esnada Z.Ş. aracıyla dereden yolun karşısına geçmek istedi. Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs 'Geçmeyelim' dedi. Yolcu, Z.Ş.'nin sözünü dinlememesi ve geçmekte ısrar etmesi sebebiyle araçtan indi. Dereden aracıyla geçmeye çalışan Z.Ş., bir anda sele kapıldı. Z.Ş. aracıyla sürüklenirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda araç kısa sürede bulundu. İçerisi suyla dolan araçta Z.Ş.'ye ulaşılamazken, şoförün bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ayrıca Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Osmaniye Mahallesi'ne giderek olay ile ilgili yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Marmaris, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te sele kapılan sürücü kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 02:52:50. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te sele kapılan sürücü kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.