Marmaris Ultra Trail Yarışları'nda 14 Ülkeden Bin 151 Sporcu Yarıştı

16.11.2025 15:16
Marmaris, Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail yarışlarına ev sahipliği yaptı. 14 ülkeden bin 151 sporcu, farklı parkurlarda yarışarak doğa, kültür ve spor turizmini bir araya getirdi.

(MUĞLA) - Marmaris, Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail yarışlarına ev sahipliği yaptı. Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ikinci kez düzenlenen yarışlarda 14 ülkeden bin 151 sporcu farklı parkurlarda yarıştı.

Marmaris'de Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail yarışlarının ikincisi hafta sonu gerçekleştirildi. Doğa, kültür ve spor turizmini bir araya getirerek kentin turizm çeşitliliğine katkı sunan organizasyon, bu yıl 14 ülkeden bin 151 sporcuyu ağırladı.

Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla ikinci kez düzenlenen yarışlar; Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan'dan gelen sporcuları ağırladı.

"Bu yarışa gelemeyenleri de nisan ayında yapacağımız koşuya bekliyoruz"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hepiniz Marmaris'e hoş geldiniz. Marmaris'in güzelliklerini göreceğiniz, keyfini yaşayacağınız bir koşu olacak. Bu yarışa gelemeyenleri de nisan ayında yapacağımız koşuya bekliyoruz" dedi.

Yanan alanlara tohum topları fırlatıldı

Yarışın ilk günü binlerce sporcu 100K, 70K, 48K, 30K ve 16K etaplarında yarıştı. Atatürk Meydanı'nda verilen startı Ünlü ile Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay verdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de organizasyonun 16K etabında yarıştı. Sporcular, Marmaris sahilinden başlayan parkurda Mezargediği, Yeşilbelde, Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı gibi kente özgü noktalardan geçerek manzaralar eşliğinde yarıştı.

En uzun etabın yer aldığı 100K rotasında ise koşucular "Ormanın Gözleri" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Palamuttepe'de yanan alanlara tohum topları fırlattı. 100K'yı Mehmet Soytürk, 70K'yı Mehmet Zeki Sarı, 48K'yı Oğuz Emre Singer, 30K'yı Üzeyir Söylemez, 16K'yı ise Mustafa Çınar kazandı.

Ünlü ve Mandalinci de koştu

Yarışmanın ikinci gününde ise 5K'lık etap koşuldu. Ünlü, Mandalinci, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcıları Pelin Yaylalı Pala, Tunç Telli ve birim müdürleri de bu etabın yarışmacıları arasında yer aldı. Hacı Sebahattin Çavga bu etabın birincisi oldu. Yarışların en renkli anı ise çocuk etabı oldu. 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarında yapılan 200 metrelik yarış keyifli anlara sahne oldu. Çocuklar hem koşmanın hem de yarışmanın keyfini çıkardı.

Kaynak: ANKA

