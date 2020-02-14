Masa Tenisi Erkek A Millî Takımı'nın gözü 2020 Yaz Olimpiyatları'nda - Son Dakika
Son Dakika Spor Masa Tenisi Erkek A Millî Takımı'nın gözü 2020 Yaz Olimpiyatları'nda - Son Dakika Spor

Masa Tenisi Erkek A Millî Takımı'nın gözü 2020 Yaz Olimpiyatları'nda

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – A Milli Masa Tenisi Erkekler Takımı Teknik Direktörü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Vedat Erim, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini söyledi.

Masa Tenisi Erkek A Millî Takımı'nın gözü 2020 Yaz Olimpiyatları'nda, System.String[]

SAMSUN (İHA) – A Milli Masa Tenisi Erkekler Takımı Teknik Direktörü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Vedat Erim, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini söyledi.


Masa Tenisi Erkekler A Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat Erim, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e nezaket ziyaretinde bulundu. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Soner Çankaya ile beraber rektörlüğü ziyaret eden Teknik Direktör Vedat Erim, Rektör Prof. Dr. Bilgiç'le makamında bir araya geldi.


Ziyarette, başında olduğu Türkiye Masa Tenisi Erkekler A Milli Takımı'nın çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Öğr. Gör. Dr. Vedat Erim, 2020 olimpiyat yılı sebebiyle takım olarak elemelere (open tour) katıldıklarını ve hedeflerinin, farklı spor dallarından 11 bin sporcunun yer alacağı ve Japonya'nın başkenti Tokya'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.


Olimpiyatlar öncesinde de Avrupa ve dünya şampiyonaları için sıkı bir antrenman temposuyla çalıştıklarına işaret eden Teknik Direktör Erim, Türkiye'yi başarıyla temsil etmek ve masa tenisine olan ilgiyi arttırmak istediklerini de sözlerine ekledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Bilgiç ise Öğr. Gör. Dr. Vedat Erim'in teknik direktör olarak Milli Takım'a öncülük etmesinin OMÜ için gurur kaynağı olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin, her alanda olduğu gibi sporda da kalifiye insan gücüyle geleceğe hazırlandığını kaydetti. Rektör Bilgiç, Erim ve Milli Takım'a müsabakalarda başarı dileklerini iletirken, kendilerinden müjdeli haberler beklediklerini dile getirdi.


Ziyarette ayrıca, Teknik Direktör Vedat Erim, Rektör Bilgiç'e adının yazılı olduğu Türkiye Masa Tenisi Erkekler A Milli Takımı formasını da hediye etti. - SAMSUN

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
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