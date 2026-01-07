Matmazel İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Matmazel İçin Protesto

Matmazel İçin Protesto
07.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte sahipsiz köpek Matmazel'in darp edilerek öldürülmesi üzerine vatandaşlar protesto düzenledi.

Başkentteki metro istasyonunda "Matmazel" adlı sahipsiz köpeğin darp edilerek öldürüldüğü iddiaları üzerine, bir grup vatandaş protesto düzenledi.

Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi'ndeki Demetevler Metro İstasyonu'nda, "Matmazel" adlı sahipsiz köpeğin belediye personellerince darp edilip, öldürüldüğü iddiası üzerine vatandaşlar, istasyon önünde bir araya geldi.

Bazı vatandaşların evcil hayvanlarıyla katıldığı grup, döviz taşıyarak, slogan attı.

Grup adına konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) 2. Başkanı Haydar Özkan, 15 yaşındaki köpeği darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen kişilerin ve sorumluların ceza alması gerektiğini söyledi.

Özkan, "Bir tane can için bu kadar insan burada. Çocuklar, yaşlılar, gençler, herkes burada. Peki ya bu il özel idare barınaklarında, belediye barınaklarında katledilen hayvanların hesabını kim verecek?" dedi.

Avukat Tuğba Gürsoy ise, "Matmazel dosyasında Ankara Büyükşehir Belediyesinden erdemli ve onurlu bir davranış beklemiyorum. Çünkü vukuatlılar bu konuda. Bu ana kadar halen Matmazel'i döven kişilerin kamera kayıtlarını savcılığa ibraz etmediler ya da kamuoyuyla paylaşmadılar. Ankara Büyükşehir Belediyesine bu soruşturma kapsamında kesinlikle güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, bir süre daha slogan atıp alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Matmazel İçin Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:27:01. #7.11#
SON DAKİKA: Matmazel İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.