Matmazel'in Ölümüne Darbe Şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Matmazel'in Ölümüne Darbe Şoku

Matmazel\'in Ölümüne Darbe Şoku
12.01.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 'Matmazel' isimli köpeğin darbedildiği tespit edildi, görevli kişiler işten çıkarıldı.

ANKARA'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 'Matmazel' isimli sokak köpeğinin ölümüne ilişkin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'nda yapılan patolojik incelemede köpeğin darbedildiği tespit edildi. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerin iş akitleri feshedildi.

EGO Genel Müdürlüğü'nden soruşturmaya ilişkin sanal medyadan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlatıldı. Ankara Barosu'nun da dahil olduğu süreçte, söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'na götürülmüş; patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel'in darp edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Matmazel'in Ölümüne Darbe Şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul’a götürdü Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü
Mezarlığın altından hazine fışkırdı Üzerinde Samsun yazıyor Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde Samsun yazıyor

20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:52
Yılın ilk çalımı Fenerbahçe’den Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği Can Armando’nun menajeriyle görüşme
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme
19:26
Beşiktaş, David Jurasek’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 20:48:31. #7.11#
SON DAKİKA: Matmazel'in Ölümüne Darbe Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.