Maxion İnci Alüminyum\'a Uluslararası Ödül

Maxion İnci Jant Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxion İnci Alüminyum, otomobil üreticisi Chery tarafından "Yurtdışı Mükemmel İş Birliği Tedarikçi Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül, Maxion İnci Alüminyum'un Avrupa'daki en stratejik üretim yatırımlarından birine yönelik üstün işbirliği yaklaşımı, yüksek kalite standartları ve güvenilir teslimat performansını tescilleyen önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl Maxion Jantaş ile kazanılan "OSD Tedarik Başarı Ödülü"nün ardından gelen söz konusu takdir, Maxion İnci Jant Grubu'nun istikrarlı performansı ve küresel ölçekteki konumunu bir kez daha pekiştiriyor.

Maxion İnci Jant Grubu, global otomotiv üreticileriyle yürüttüğü stratejik işbirlikleri, yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetleri ve güçlü operasyonel yapısıyla uluslararası pazarlarda güvenilir ve yenilikçi bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Chery'den aldıkları takdirin, "mükemmeliyet" yolculuklarında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığını belirtti.

Zaim, "Bu ödül, yalnızca sunduğumuz işin kalitesini değil, karşılıklı güvene ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna dayanan güçlü iş ortaklığımızı da ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.